Henry fasciniran Vatrenima: ‘Svi su plakali, ali…’

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xBorisxKovacevx via Guliver

Legendarni francuski napadač Thierry Henry, koji na Svjetskom prvenstvu radi kao stručni komentator za američku TV kuću FOX, biranim je riječima prokomentirao dramatično ispadanje Hrvatske od Portugala (1:2).

Iako su Vatreni doživjeli poraz preokretom, uz čak tri poništena pogotka, uključujući i onaj Joška Gvardiola u sudačkoj nadoknadi za produžetak, Henryja je najviše fasciniralo ponašanje hrvatskih nogometaša nakon zadnjeg zvižduka.

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“O jedanaestercu i tome je li lopta uopće okrznuta kod poništenog gola u nadoknadi može se raspravljati. Ali ono što je mene fasciniralo jest kako je Hrvatska izgledala nakon poraza. Bili su nevjerojatno dostojanstveni. Mogli ste vidjeti da su plakali, ali nisu trčali za sucem, nego su dostojanstveno pljeskali drugima. Ta momčad Hrvatske jednostavno nije normalna”, izjavio je Henry.

Slavni golgeter Arsenala i Barcelone, koji je s Francuskom osvajao svjetska i europska zlata, priznao je da bi njegova reakcija u identičnom scenariju bila potpuno drukčija.

“Stisnuli su Portugal do samog kraja, ali reakcija nakon utakmice je ključna. Ja bih na njihovom mjestu potpuno poludio, bez obzira na to jesam li u pravu ili ne. Oni su, s druge strane, ostali potpuno mirni i dostojanstveni. Zbog toga imaju moje duboko poštovanje”, zaključio je legendarni Francuz.