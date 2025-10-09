Gvardiol: Bili smo prepasivni, svjesni smo naših grešaka. Moramo bolje

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bez pogodaka (0:0) protiv Češke u svojoj šestoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ovim remijem Vatreni su zadržali vodeću poziciju u skupini – imaju 13 bodova, isto koliko i drugoplasirana Češka, koja je pritom odigrala utakmicu više.
Imamo utakmicu u Varaždinu, idemo tamo osvojiti tri boda. Drago mi je da se izbornik pridružio klubu sto, drago mi je da nas vodi i da ostvaruje velike rezultate. Nedostajala mi je reprezentacija, mučio sam se s ozljedom koljena. Sad je sve dobro, na sebi osjetim malo umor, nisam prošao pripreme. Puno utakmica sam odigrao u zadnjim tjednima”, rekao je Joško Gvardiol.
