Gračan objavio popis igračica za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo

Defodi Images via Guliver

Izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan objavio je popis igračica za predstojeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo koje će se održati od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. godine u Brazilu.

Hrvatska reprezentacija svrstana je u ligu C, u skupinu C2 s Kosovom, Bugarskom i Gibraltarom, a put prema doigravanju za Svjetsko prvenstvo započet će 3. ožujka gostovanjem kod Bugarske u Sofiji, dok će četiri dana kasnije ugostiti Kosovo u Karlovcu.

U slučaju da osvoji prvo mjesto u ovoj skupini ili bude među dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije u ligi C, Hrvatska će u doigravanju za plasman na SP igrati protiv neke od reprezentacija koje zauzmu drugo ili treće mjesto u ligi A u kojoj se nalazi 16 najboljih europskih ženskih reprezentacija.

“Imamo dvije utakmice protiv Bugarske i Kosova. To su protivnici protiv kojih možemo odigrati kvalitetno. Što se tiče popisa igračica, došlo je do određenih promjena i dosta smo pomladili sastav. Najvažnije je da budemo na tragu prijateljskih utakmica koje smo odigrali na Malti, odnosno protiv Crne Gore. Također, važno je da mlađe igračice stječu iskustvo uz one starije, koje su tu zbog svega što nam slijedi, kako bismo ušli u kvalitetan kontinuitet. Naravno, želja nam je pobjeda”, rekao je izbornik Gračan.

Popis igračica:

Vratarke: Doris Bačić (Lazio), Ana Ristovski (Hajduk), Carlotta Sesjak (Recklinghausen)

Obrana: Ana Jelenčić (Servette), Kristina Nevrkla (Lio Osijek), Tea Vračević (Sankt Poelten), Lucia Orkić (RB Salzburg), Janja Čanjevac (Hajduk), Maria Kunštek (Agram), Nina Varga (Međimurje)

Veza: Izabela Lojna (Lio Osijek), Ella Ljuština (Grasshopper), Maja Joščak (Agram), Ivana Slipčević (Sand), Petra Pezelj (Sarajevo), Bianca Rose Galic (Sydney), Barbara Živković (Hajduk), Helena Spajić (Dinamo), Lucija Vunić (Dinamo)

Napad: Ivana Rudelić (Basel), Karla Kurkutović (Gornik Leczna), Petra Mikulica (Altach), Paula Vidović (Ingolstadt), Erika Vrban Zschuppe (Tampa Bay Sun)