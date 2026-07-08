Gotovo je: Dalić više neće biti izbornik Hrvatske!

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AP Photo/Petr Josek via Guliver

Na sastanku u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza, dosadašnji izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih, stoji na službenoj stranici Saveza.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić i izbornik Dalić danas su sjeli za stol kako bi definirali hoće li najuspješniji strateg u povijesti Vatrenih nastaviti voditi reprezentaciju ili je stigao kraj jedne velike ere. Sastanak je trajao više od dva sata, a u međuvremenu je stigao i Dalićev odvjetnik Davor Radić.

Na kraju su u medije izašli s odlukom o kojoj se i najviše nagađalo: uspješnoj eri Zlatka Dalića u ulozi izbornika došao je kraj!

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, zahvalio je najtrofejnijem hrvatskom izborniku na svemu što je donio hrvatskom nogometu i sportu, a odluku je potvrdio i sam Dalić koji je, između ostalog, za službenu stranicu HNS-a rekao:

“Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.”