Gana: Najveće zvijezde igraju u Premier ligi, a kroz kvalifikacije su prošli dominantno

AP Photo/Peniel Brago Amoakohene via Guliver

Hrvatska će u skupini na Svjetskom prvenstvu 2026. odmjeriti snage s jednom od najboljih afričkih reprezentacija.

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u L skupini Svjetskoga prvenstva 2026. zajedno sa selekcijama Engleske, Paname i Gane odlučeno je na ždrijebu u Washingtonu.

Na prvi pogled, Hrvatsku je pomazio ždrijeb s izvlačenjem Paname iz treće jakosne skupine, međutim Gana je jedna od najjačih reprezentacija iz četvrtog šešira te će predstavljati ozbiljan izazov.

GANA NA VELIKIM NATJECANJIMA

Gana ima iskustvo igranja na velikim natjecanjima. Za njih će ovo biti peti nastup na Mundijalu te drugi uzastopni nakon što su ispali u skupini na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Najveći uspjeh na svjetskim smotrama, zabilježili su 2010. u Južnoj Africi kad su došli do četvrtfinala te u tragičnoj maniri ispali od Urugvaja. U posljednja dva nastupa – 2014. i 2022. – ispadali su u skupini te se nadaju kako se mogu vratiti na staze stare slave. Također, Gana je četverostruki osvajač Afričkog kupa nacija, doduše taj trofej su zadnji put podignuli davne 1982. godine.

PUT KROZ KVALIFIKACIJE

‘Crne zvijezde’ su se bez problema kvalificirale na Svjetsko prvenstvo. Smješteni u skupini I afričkih kvalikacija gdje su još bili Madagaskar, Mali, Komori, Srednjoafrička Republika i Čad, komforno su osvojili prvo mjesto s 25 bodova iz deset odigranih utakmica. Komori su Gani nanijeli jedini poraz u kvalifikacijama. Bilo je to u susretu drugog kola koji se igrao u studenom 2023., a završilo je rezultatom 1:0.

TKO SU KLJUČNI IGRAČI?

Ključni igrači Gane klupske angažmane imaju u najjačoj ligi svijeta – engleskoj Premier ligi. Mohammed Kudus iz Tottenhama postigao je ključni gol u posljednjem kolu protiv Komora te tako poslao Ganu na Svjetsko prvenstvo. Riječ je o eksplozivnom igraču koji može igrati na oba krila te poziciji desetke.

Antoine Semenyo zvijezda je engleskog Bournemoutha. Također može pokrivati obje krilne pozicije, a čak može zaigrati u roli centralnog napadača. Semenyo u aktualnoj sezoni ima već šest pogodaka i tri asistencija kroz 13 nastupa u Premier ligi, a njegova vrijednost procjenjuje se na vrtoglavih 55 milijuna eura.

Kapetansku vrpcu još uvijek nosi nesalomljivi Jordan Ayew. Iskusni 34-godišnji napadač već čitavo desetljeće igra u Engleskoj, a od prošle sezone je član, danas drugoligaša – Leicestera. Unatoč veteranskim godinama, mlađi od dvojice braće Ayew još uvijek je lider ove reprezentacije.

Inaki Williams, stariji brat Nica Williamsa koji predstavlja reprezentaciju Španjolske, vjerojatno će biti jedan od prvotimaca u napadu. Ovaj 31-godišnjak je cijelu karijeru proveo u Athletic Bilbau, a predstavlja ofenzivno rješenje koje već godinama igra na najvišoj razini.

Veznom linijom dirigira Thomas Partey. Zbog optužbi za silovanje, morao je napustiti Arsenal gdje je bio instrumentalni član momčadi. Od tada je u Villarealu, a primarno na temelju impresivnih fizikalija uspostavlja dominaciju u sredini terena.

Obranu predvodi 26-godišnji Mohammed Salisu koji ima iskustvo igranja u španjolskom, engleskom i francuskom prvenstvu. Od 2023. je član Monaca gdje je standardan na poziciji stopera. Ove sezone upisao je 14 nastupa.

IZBORNIK JE ISPISAO POVIJEST

Izbornik Gane, Otto Addo ispisao je povijest. Na prošlom Svjetskom prvenstvu u Kataru postao je prvi čovjek koji je Ganu predstavljao kao igrač i izbornik. Cijelu igračku karijeru proveo je u Njemačkoj, a najdublji trag ostavio je u Borussiji Dortmund s kojom je osvojio Bundesligu 2002. godine. Karijera mu je bila značajno usporena i skraćena zbog brojnih ozljeda.

Kao trener je vodio jedino reprezentaciju Gane – i to u dva navrata. Izborničku klupu preuzeo je prvo kao privremeni izbornik 2022. te odstupio nakon Mundijala u Kataru. U međuvremenu je bio skaut u Borussiji Dortmund, a na klupu ‘Crnih zvijezda’ vratio se prošle godine te vodio Ganu kroz većinu dominantno odrađenih kvalifikacija.

Hrvatska će protiv Gane igrati treću, posljednju utakmicu u skupini, a ona je zakazana za 27. lipnja te će se igrati u East Rutherfordu ili Philadelphiji.