Fruk pred put u Ameriku: ‘Ovako završiti tjedan je nedopustivo!’

xLobeca MaraxWolfx via Guliver

Prvi put u 2026. godini okuplja se hrvatska nogometna reprezentacija.

Vatreni putuju u Orlando gdje ih čekaju prijateljske utakmice protiv Kolumbije (27. ožujka) i Brazila četiri dana kasnije čekaju nas Brazilci.

Petar Musa i Marco Pašalić dočekat će reprezentativce u Orlandu, većina će igrača do tamo doći preko Frankfürta, a sa zagrebačkog aerodroma krenula su tek dvojica – Toni Fruk i Dominik Livaković, zajedno sa stručnim stožerom i izbornikom Zlatkom Dalićem.

Pred novinare je stao Toni Fruk. Prvo je rezimirao prošli poprilično zgusnut tjedan Rijeke koji je ispao od Strasbourga iz osmine finala Konferencijske lige pa izgubio od Gorice (4:0) u prvenstvu.

“Jako čudan tjedan, ne znam što bih rekao. Nakon fenomenalne partije u Francuskoj, ovako završiti tjedan je nedopustivo za jednog prvaka. Što je, tu je, ovo je nogomet i okrećemo se nastavku prvenstva. Plan je osvojiti Kup. Meni je idealna prilika da skrenem misli s toga i da se posvetim reprezentaciji, da se fokusiram na utakmice koje nam dolaze”, rekao je Fruk novinarima.

Komentirao je zatim ispite koji ga čekaju s Hrvatskom.

“Čekaju nas jako teški protivnici i utakmice, ali Hrvatska i spada u rang najtežih reprezentacija na svijetu. Ovo je idealan test da vidimo realno stanje pred Svjetsko prvenstvo.”

Čega ga dug put…

“Dobro sam se opremio sa svime, bit će dug put, za mene nešto novo jer to još nisam proživio, ali veselim se. Tamo će nas dočekati i Marco Pašalić, ovaj put on ne mora putovati. Veselim se vidjeti ga. “

Ovo je prilika i da vidi što ga čeka kad krene SP.

“Puno će ovo značiti i moramo se prilagođavati na taj jet lag. Neće biti lako, no i to je dio života. Za mene je to nešto novo, ali veselim se”, rekao je Fruk pa dodao:

“Najvažnije je pokazati se u najboljem svjetlu. Imperativ je pobjeda, no isprobavat će se nove stvari i moramo shvatiti ozbiljno ovo okupljanje. Ne treba shvatiti kao prijateljsko jer nisu službene utakmice, isprobavat ćemo nove stvari i treba biti na maksimumu.”

Posebno je komentirao Brazil.

“Brazil je nama veliko ime, ali imaju i oni velik respekt za nas nakon svega što se izdogađalo. Sigurno da očekujem jednu jako dobru utakmicu i vjerujem da će Hrvatska pokazati puno više.”