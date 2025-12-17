Fifa povećala nagradni fond: Svjetskom prvaku čak 50 milijuna dolara!

Podijeli :

Vijeće Međunarodne nogometne federacije (FIFA) odobrilo je na sjednici u srijedu rekordne nagrade za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine.

Kako je objavila Fifa, nagradni fond povećan je za čak 50 posto u odnosu na Mundijal u Kataru, pa će tako svjetski prvak, uz svu slavu koju donosi naslov, kući ponijeti i 50 milijuna dolara.

Finalistu će pripasti 33 milijuna američkih dolara.

Treće mjesto na Svjetskom prvenstvu vrijedit će 29 milijuna dolara, dok će četvrtoplasirana reprezentacija dobiti dva milijuna manje.

Reprezentacije koje ispadnu u četvrtfinalu zaradit će po 19 milijuna dolara, a poraženi u osmini finala po 15 milijuna.

Reprezentacije koje ne prođu skupinu inkasirat će po devet milijuna dolara.

Sve reprezentacije koje su se kvalificirale dobit će po 1,5 milijuna dolara za pripreme, što znači da je minimalna zarada od nastupa na Svjetskom prvenstvu 10,5 milijuna dolara (oko 9 milijuna eura).