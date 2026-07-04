FIFA objavila ‘dokaze’ o poništenom golu Gvardiola: Ovo nismo vidjeli u prijenosu

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Dok se u nogometnom svijetu još uvijek lome koplja oko toga je li Hrvatska grubo oštećena na Svjetskom prvenstvu, FIFA je odlučila ugasiti požar tehnološkim objašnjenjima koja podižu više obrva nego što nude stvarnih odgovora.

Krovna je organizacija pokušala opravdati odluku suca Espena Eskasa da zbog zaleđa poništi kasni pogodak Joška Gvardiola za izjednačenje protiv Portugala, no njihovo pojašnjenje zvuči gotovo nadrealno.

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Službeno su poručili: “Prema podacima tehnologije Connected Ball smještene unutar lopte, dokazano je da je hrvatski reprezentativac s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u akciji koja je prethodila pogotku protiv Portugala. To je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak”.

Kao krunski dokaz ponuđena je takozvana “heartbeat” grafika, računalni prikaz koji bilježi impulse u trenutku dodira, ali prva objava izazvala je salvu sumnji i logično pitanje – kako grafika razlikuje Matanovićevu kosu od leđa portugalskog braniča Veige koji je bio u istom duelu?

Additional ‘heartbeat graphic’ images show touches from both Croatia’s #20 Igor Matanović and Portugal’s #13 Renato Veiga in the build up to Croatia’s disallowed goal pic.twitter.com/dfrJgIU3rG — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

Suočena s kritikama javnosti, FIFA je naknadno izbacila i usporednu grafiku koja uopće nije bila prikazana u izravnom televizijskom prijenosu. Na tom novom prikazu vidljiv je jasan nesrazmjer između snažnog impulsa koji su stvorila Veigina leđa i jedva primjetnog okrznuća koje se pripisuje Matanovićevom pramenu kose, a jedino pojašnjenje sudačkih eksperata jest da branič Portugala loptom nije igrao namjerno.