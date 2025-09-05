UŽIVO

FARSKI OTOCI – HRVATSKA (OD 20.45) Vatreni u nikad viđenom sastavu traže već unaprijed upisanu pobjedu!

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja svoj kvalifikacijski put prema SP-u 2026. godine. Vatreni gostuju kod Farskih otoka u Tórshavnu (20.45), gdje će tražiti i treću pobjedu nakon slavlja protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1) u dosadašnjem dijelu kvalifikacija. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sportklubu.

17:14

Dalić šalje nikad viđenih 11 na Farskim otocima

Izbornik Zlatko Dalić suočen je s velikim problemima zbog izostanaka. Ozlijeđeni su Gvardiol i Kovačić, a Stanišić se reprezentaciji još nije priključio zbog rođenja djeteta. Upitni su i povratnici nakon ozljeda Juranović i Šutalo.https://sportklub.n1info.hr/nogomet/hrvatska-nogometna-reprezentacija/hrvatska-gostuje-na-farskim-otocima-a-dalic-salje-nikad-videni-sastav/

17:11

Dalić: Ne možemo puno dobiti, ali možemo

 Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine gostovanjem kod Farskih otoka, a susret je zakazan za petak u 20:45. Uoči utakmice, hrvatski izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije na kojoj će najaviti susret. Uz njega je na konferenciji bio i Marin Pongračić koji je prvi dobio riječ.

17:09

KVIZ / Koliko znate o Vatrenima

Hrvatska u petak u gostima igra protiv Farskih otoka. Bit će to treća utakmica Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U dosadašnje dvije utakmice Vatreni su ostvarili dvije pobjede te su napravili važan korak prema plasmanu na četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo. Povodom toga napravili smo kviz u kojem ćete moći provjeriti svoje znanje o svim hrvatskim nastupima na najvećoj nogometnoj smotri.

17:06

Dio reprezentacije Farskih otoka ne živi od nogometa

FARSKI OTOCI su rangirani kao 141. reprezentacija prema FIFA-inoj ljestvici. Farski otoci su autonomna pokrajina koja je dio Danske. Arhipelag koji se sastoji od 18 vulkanskih otoka, a ukupno čak 779 otoka i otočića, ima 55 tisuća stanovnika, odnosno tri puta manje od Splita ili manje od Zadra. Nalazi se 320 kilometara sjeverno od obale Škotske i 450 kilometara južno od Islanda. Priču donosi Index. 

17:04

Tko nedostaje?

 Zlatko Dalić ne može računati na Joška Gvardiola, Matea Kovačića, Josipa Stanišića, Josipa Juranovića, a Luka Sučić nije pozvan iz dobro poznatih razloga. 
17:02

Tko sudi?

 Glavni sudac utakmice bit će Kristo Tohver iz Estonije.
17:01

Što kažu kladionice?

 

 

Pobjeda Farskih otoka - 25.00
Remi 8.00
Pobjeda Hrvatske - 1.20

