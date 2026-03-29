Ovo je sastav u kojem će Brazil zaigrati protiv Hrvatske?

Brazilska nogometna reprezentacija priprema se za prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske u noći s utorka na srijedu u Orlandu.
Kako prenose brazilski mediji, izbornik Carlo Ancelotti planira nekoliko promjena u sastavu.
Vinicius Jr. vraća se na lijevo krilo, Marquinhos će biti u obrani, a u napadu će priliku od prve minute dobiti João Pedro i Luiz Henrique. Ipak, talijanski strateg još razmišlja o konačnoj postavi, posebno na pozicijama desnog beka i u veznom redu.
Marquinhos se potpuno oporavio od ozljede bedra i očekuje se da ponovno preuzme kapetansku vrpcu. Na nedjeljnom treningu Ancelotti je uigravao momčad u sljedećem sastavu:
Ederson – Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos – Casemiro, Danilo – Luiz Henrique, Matheus Cunha, Joao Pedro – Vinicius Jr.
Glavne dvojbe još uvijek su na pozicijama desnog beka, gdje se za mjesto bore Ibañez i Danilo, te u veznom redu između Danila Santosa i Andreyja Santosa.
