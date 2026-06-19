Evo što Hrvatskoj treba za prolaz, ali i koji nas šokantan rasplet izbacuje već nakon idućeg kola

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver

Unatoč početnom porazu, sudbina Vatrenih i dalje je isključivo u njihovim rukama.

Matematička križaljka u skupini L zapravo se nije promijenila od onoga što se znalo i prije ogleda s Englezima: ključ prolaska leži u nadolazećim susretima s Panamom i Ganom.

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Četiri boda iz te dvije utakmice donose siguran plasman u nokaut fazu, no proći se vrlo vjerojatno može i sa samo tri boda, budući da čak osam najboljih trećeplasiranih momčadi nastavlja turnir.

Postoji i crni scenarij koji bi Hrvatsku mogao eliminirati sa Svjetskog prvenstva već nakon iduće utakmice. To bi se dogodilo ako Panama u idućem kolu svlada našu reprezentaciju, a Gana istovremeno iznenadi Englesku i uzme joj barem bod. Iako nitko ne želi razmišljati o takvom ishodu, matematika ga ne isključuje.

Idući utorak prvo na teren u Bostonu izlaze Engleska i Gana (22 sata), dok će izabranici Zlatka Dalića svoj dvoboj protiv Paname u Torontu započeti u 1 ujutro u srijedu po hrvatskom vremenu.