Evo s kim će Hrvatska igrati ako pobijedi Ganu i osvoji skupinu

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Hrvatsku večeras protiv Gane očekuje ključna utakmica skupine L koja će odlučiti njezinu sudbinu na Svjetskom prvenstvu.

Izabranicima Zlatka Dalića dovoljan je jedan bod za prolazak u osminu finala, no još uvijek imaju priliku osvojiti i prvo mjesto u skupini. Za takav rasplet Hrvatska mora svladati Ganu, dok Panama istovremeno treba osvojiti barem bod protiv Engleske. U tom bi slučaju Hrvatska završila s šest bodova, Engleska s pet te bi hrvatska reprezentacija kao pobjednik skupine izborila plasman dalje.

Ako osvoji skupinu, Hrvatska bi u šesnaestini finala najvjerojatnije igrala protiv jedne od afričkih reprezentacija. U slučaju pobjede Konga nad Uzbekistanom, upravo bi Kongo bio protivnik Dalićevoj momčadi. U svim ostalim izglednijim scenarijima suparnik bi bio Senegal, dok postoji i manja mogućnost ogleda s Alžirom.

Podsjetimo, završi li Hrvatska na drugom mjestu, igrat će protiv drugoplasirane reprezentacije iz skupine K (Portugal, Kolumbija, Uzbekistan ili Kongo), dok bi kao trećeplasirana išla na pobjednika te skupine.