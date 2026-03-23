Evo koliko koštaju novi dresovi hrvatske reprezentacije

Hrvatski nogometni savez i tehnički partner Nike predstavili su nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije, u kojima će Vatreni nastupiti na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Nova kolekcija objedinjuje bogatu hrvatsku nogometnu tradiciju i suvremene tehnološke inovacije, uz jasnu inspiraciju jednim od ključnih trenutaka nacionalne nogometne povijesti – utakmicom protiv SAD-a 1990. godine, kada je Hrvatska, uoči proglašenja samostalnosti, odigrala prvu utakmicu u novijoj hrvatskoj povijesti.

Prvi dres donosi prepoznatljivi hrvatski uzorak crveno-bijelih kvadratića u profinjenijoj i manjoj izvedbi, inspiriranoj originalnim dizajnom iz 1990., ali prilagođenoj zahtjevima modernog nogometa. Drugi dres donosi tamnoplavu varijantu s toniranim kvadratićima.

Cijena replike domaćeg i gostujućeg dresa iznosi 109,99 eura, dok je za autentičnu verziju potrebno izdvojiti 159,99 eura.

Predstavljen je i novi golmanski dres – žute boje, sa suptilno istaknutom zvijezdom u središnjem dijelu. Njegova cijena iznosi 109,99 eura, a iz HNS-a napominju da taj model neće imati repliku.

Oba modela dostupna su za kupnju na službenim stranicama HNS-a.