Evo koliko bi HNS trebao zaraditi plasmanom na SP 2026.

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija matematički još nije osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. no moralo bi se dogoditi "čudo nad čudima" da Vatreni ostanu bez vize za SAD, Kanadu i Meksiko.

Nakon neodlučenog ishoda u Pragu protiv Češke, te varaždinske pobjede protiv Gibraltara, uz češki poraz na Farskim Otocima, hrvatska reprezentacija je stigla na milimetar do službene potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Vatreni trenutačno vode na ljestvici skupine L sa 16 bodova, dok je Češka druga sa 13 bodova. Farski Otoci imaju 12 bodova, slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar koji je na “nuli”.

Ispred Hrvatske još su dvije utakmice, 14. studenog na Rujevici protiv Farskih Otoka, te tri dana kasnije u Podgorici protiv Crne Gore, dok Česi imaju još jedino domaći ogled protiv Gibraltara.

Plasman na Svjetsko prvenstvo će donijeti i nove milijune u HNS-ovu blagajnu.

Zasad se zna da je ukupan nagradni fond otprilike 900 milijuna eura. Iako točna distribucija zasad nije poznata, HNS bi trebao zaraditi minimalno deset milijuna eura, otprilike milijun više nego što je zaradio za plasman u Katar prije tri godine. Neki izvori navode kako će nagrada za nastup iznositi čak i više, oko 13 milijuna eura.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će za Hrvatsku 14. od 16 mogućih velikih natjecanja, propustili smo samo EP 2000. u Belgiji i Nizozemskoj, te SP 2010. u Južnoj Africi.

Bit će to ukupno sedmi World Cup za “Vatrene”, a na dosadašnjih šest osvojili smo tri medalje – srebro (2018) i dvije bronce (1998, 2024).