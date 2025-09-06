Evo kolike šanse analitičari daju Hrvatskoj za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo

Hrvatska je u trećem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo pobijedila Farske otoke 0:1 golom Andreja Kramarića u 31. minuti te upisala treću uzastopnu pobjedu nakon slavlja protiv Gibraltara (0:7) i Češke (5:1). Sljedeći dvoboj igra 8. rujna na Maksimiru protiv Crne Gore.
Prema izračunima stranice Football Meets Data, Hrvatska ima čak 89 posto šansi za osvajanje prvog mjesta u skupini L i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Trenutno je druga s devet bodova iz tri utakmice, iza Češke koja ima 12, ali i dvije odigrane utakmice više. Gol-razlika također ide u prilog Dalićevoj momčadi (+12 u tri susreta, Češka +5 u pet).
To znači da bi Hrvatska, uz pobjede u preostalim dvobojima, mogla osvojiti skupinu čak i u slučaju poraza u gostima kod Češke 9. listopada.
📈 Projected to qualify for 🌐 World Cup directly (as of 5 Sep):
98% 🇫🇷 France
97% 🇳🇱 Netherlands
94% 🇵🇹 Portugal
92% 🇳🇴 Norway
92% 🇪🇸 Spain
89% 🇭🇷 Croatia
89% 🇦🇹 Austria
82% 🏴 England
80% 🇧🇪 Belgium
67% 🇩🇪 Germany
62% 🇨🇭 Switzerland
51% 🇬🇷 Greece
— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 5, 2025
Do kraja kvalifikacija Hrvatsku čekaju domaći ogledi s Crnom Gorom, Gibraltarom i Farskim otocima te gostovanja u Podgorici i Pragu.
