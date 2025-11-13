Evo kojem je Vatrenom ove godine pripala nagrada za najsrčanijeg reprezentativca!

Podijeli :

Nikola Susac Ball Raw Images via Guliver

Iskusni, 36-godišnji krilni igrač Ivan Perišić dobitnik je ovogodišnje nagrade "Pokaži srce" za najsrčanijeg reprezentativca 2025. godine u izboru navijača kojega su organizirali Tportal i PSK.

Nagrada “Pokaži srce” namijenjena je reprezentativcu koji utjelovljuje nevjerojatnu energiju, predanost i srce prema hrvatskom dresu, a uručena je neuništivom hrvatskom reprezentativcu dan uoči utakmice Hrvatske i Farskih otoka na Rujevici u kojoj Hrvatska i s bodom može i matematički osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Prošle godine premijerno izdanje nagrade “Pokaži srce” dobio je kapetan Luka Modrić, a ove godine Ivan Perišić je postao dobitnik s natpolovičnom većinom glasova navijača u izboru u kojem su uz njega nominirani bili i Andrej Kramarić, Dominik Livaković, Mario Pašalić i Petar Sučić.

Perišiću je nagradu Pokaži srce uručio kapetan Vatrenih i prošlogodišnji dobitnik Luka Modrić, potvrđujući tako ono što najviše krasi hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a to je međusobna podrška i pokazivanje srca, koje krasi svakog hrvatskog reprezenentativca, jer srce koje kuca za Hrvatsku je pokretač svih uspjeha reprezentacije i to hrvatsko srce je ono što je čini svjetskim fenomenom.

“Puno mi znači ovakva nagrada, pogotovo kad dolazi od navijača, jer svi znate što mi znače Hrvatska i ovaj dres. Svaki dan živim i radim za to, dokle god budem mogao pomoći ću i dati sve od sebe da Hrvatska ide na velika natjecanja, da ostvarujemo što bolje rezultate i veselimo se kao i proteklih godina. Bez momčadskog duha i borbenosti nema uspjeha, to mi stariji pokušavamo prenijeti mlađima i nadam se da će to trajati godinama”, poručio je Perišić.

Perišiću je uručen i humanitarni ček u iznosu od 10.000 eura koji će u njegovo ime biti uplaćen neprofitnoj udruzi po njegovom izboru, s ciljem pomoći potrebitima.

Perišić je, iako i dalje aktivan, već sad jedan od legendarnih hrvatskih igrača. Utakmica s Farskim otocima bit će mu 149. za reprezentaciju, a dosad je upisao i 37 golova te je samo Davor Šuker sa 45 pogodaka ispred njega. Za reprezentaciju je igrao i u bolovima i pod blokadama. Kad je stigao poziv Hrvatske, Perišić je stiskao zube i uvijek je bio na svojem maksimumu.