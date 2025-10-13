Evo kako je Zlatko Dalić s igračima proslavio 100 utakmica na klupi Vatrenih

Podijeli :

Drago Sopta/HNS

Izbornik je proslavio veliki jubilej s igračima.

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je uvjerljivu pobjedu protiv Gibraltara rezultatom 3:0 u Varaždinu, u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Trijumf Vatrenih dodatno je dobio na značaju nakon što je Češka neočekivano poražena od Farskih otoka, čime je Hrvatska gotovo osigurala prvo mjesto u skupini H.

Nakon utakmice, igrači, izbornik Zlatko Dalić i stručni stožer proslavili su pobjedu, ali i poseban jubilej – Dalićevu 100. utakmicu na klupi reprezentacije. Proslava je održana u njegovom varaždinskom restoranu The Family, gdje je izbornik održao emotivan govor:

“Hvala svima koji ste bili sa mnom svih ovih osam godina, netko minutu, jednu utakmicu, netko dan, svatko ima dio ovih 100 utakmica. Meni je prevelika čast voditi hrvatsku reprezentaciju, nema cijene to što s vama radim. To je najljepše što sam doživio u životu, pogotovo sportskom. Puno lijepih trenutaka smo doživjeli svi zajedno, pogotovo vi koji ste sa mnom od prvog dana, a i vi kasnije, Katar i Liga nacija.

Želim vam da nastavimo ovako, osiguramo Svjetsko prvenstvo i, ako Bog da, tamo napravimo velike stvari. Hvala svima, stožeru, logistici, medicini… Može govoriti tko što hoće, ali mi smo zaista jedna velika obitelj. Tko god dođe u reprezentaciju, dolazi s puno veselja i sreće, jedva čeka kad ćemo se ponovno naći.

Hvala predsjedniku i izvršnom odboru koji mi daju podršku, koji stoje iza mene. Svi činimo veliku obitelj i tim. Nadam se da ćemo imati još uspjeha, još medalja, samo trebamo moliti Boga da nas ne prebaci, ni mene ni vas. Ostanite normalni, a to je najteže”, rekao je Dalić.

Također, na velikom ekranu redale su se poruke trenerskih velikana s kojima se Dalić suočavao kroz osam godina na klupi reprezentacije. Luis de la Fuente, Didier Deschamps, Gareth Southgate, Roberto Martinez, Matjaž Kek, Ralf Rangnick, Ronal Koeman, Steve Clarke, Vincenzo Montella i Vladimir Petković našli su se među trenerima koji su čestitali Daliću.

Osobito je odjeknula poruka Didiera Deschampsa s kojim se Dalić susretao u brojnim važnim utakmicama, a najviše se izdvaja finale Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji:

“Pozdrav Zlatko, nadam se da si dobro. Uvijek mi je zadovoljstvo susresti te. Smatram te prijateljem. Nevezano za utakmice između Francuske i Hrvatske, htio sam ti poslati ovu malu poruku, jer je pred tobom važan trenutak tijekom idućeg okupljanja s tvojom reprezentacijom. Dosegnut ćeš simboličnu granicu – 100 utakmica na klupi svoje reprezentacije. Želim ti od srca sve najbolje. Ta brojka predstavlja dugovječnost koja je impresivna i rijetka, a to je tvoja zasluga, kao i naravno tvojih igrača. Naravno, da bi toliko ostao na toj poziciji, bilo je potrebno pobijediti u puno utakmica. Nadam se da će ti cijeli hrvatski narod i Savez prirediti lijepu svečanost. O tebi imam vrlo pozitivno mišljenje i nadam se da ćemo se uskoro ponovno sresti. Do skorog viđenja!”, poručio je izbornik Francuske.