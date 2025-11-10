Evo kakav je plan Vatrenih za ovaj reprezentativni ciklus

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u ponedjeljak u Zagrebu prije odlaska u Rijeku gdje se će pripremati za posljednje dvije utakmice u kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, protiv Farskih otoka na Rujevici (14. studenog), te u Podgorici protiv Crne Gore (17. studenog).

Uoči posljednje dvije utakmice u skupini L, Vatrene tek milimetri dijele od službene potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo. Hrvatskoj u posljednja dva susreta treba tek bod kako bi i matematički osigurala put preko “bare”.

Hrvatska nakon šest odigranih kola ima 16 bodova uz sjajnu gol-razliku +19. Češka ima tri bod manje, ali i utakmicu više, na trećem mjestu su Farski otoci sa 12 bodova iz sedam susreta, a zatim slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.

Dalić je pozvao 24 igrača, u međuvremenu zbog ozljeda otpali su Mateo Kovačić, Ante Budimir i Dominik Kotarski, a s pretpoziva su aktivirani Petar Musa, Mislav Oršić i Ivor Pandur. Upitan je i nastup Martina Erlića, pa su mogući i naknadni pozivi.

Okupljanje reprezentacije je u zagrebačkom hotelu Sheraton, a oko 14.30 sati Dalićevi odabranici bi autobusom trebali krenuti put Rijeke.

U 19.00 sati na Rujevici će odraditi i prvi trening. U danima koji slijede hrvatska reprezentacija će odraditi još tri treninga, a u petak s početkom u 20.45 sati na rasporedu je utakmica protiv Farskih otoka.

U subotu i nedjelju slijede nova dva treninga, a u nedjelju u 17.00 sati Vatreni s Krka lete u Podgoricu gdje će iste večeri imati medijske obveze na stadionu.

U ponedjeljak, 17. studenog u 20.45 sati na rasporedu je utakmica između Crne Gore i Hrvatske.