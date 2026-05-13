Evo kada će Zlatko Dalić objaviti preliminarni popis za Svjetsko prvenstvo

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić poslao je FIFA-i širi popis kandidata za Svjetsko prvenstvo, koje za mjesec dana počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Popis je predan u skladu s FIFA-inim pravilima i zasad nije javno objavljen.

Dalić će preliminarni popis objaviti u ponedjeljak, 18. svibnja, u 12 sati. Istom prilikom medijima će se obratiti i izbornik hrvatske U-17 reprezentacije Marijan Budimir, uoči okupljanja kadetske reprezentacije za nadolazeće UEFA Europsko prvenstvo.

Prošireni popis, koji je nužan korak prije konačnog odabira putnika za Mundijal, može sadržavati između 35 i 55 igrača. Prema FIFA-inim pravilima, ni izbornik ni Hrvatski nogometni savez nisu obvezni javno objaviti taj popis, a čini se da su tu mogućnost odlučili iskoristiti.

Prvi javni popis Dalić će predstaviti sljedećeg ponedjeljka, kada će biti poznato koji će se igrači s početne liste priključiti pripremama. Na Svjetsko prvenstvo može povesti 26 nogometaša, no očekuje se da bi na pripremama mogao imati širi kadar. Konačan popis putnika za SP trebao bi biti objavljen 1. lipnja.

Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja utakmicom Meksika i Južne Afrike, što je repriza otvaranja Mundijala iz 2010. godine. Hrvatska će prvi susret u skupini odigrati šest dana kasnije, 17. lipnja, protiv Engleske u Dallasu. Nakon toga slijede ogledi s Panamom i Ganom.