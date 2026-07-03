Evo kada bi naši reprezentativci trebali stići u Hrvatsku

Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva.
Hrvatska nogometna reprezentacija nakon lude utakmice ispala porazom protiv Portugala 2:1.
Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.
Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se u Zagreb u subotu, 4. srpnja. Dolazak Vatrenih u zagrebačku zračnu luku očekuje se oko 14 sati.
Vatreni prema Hrvatskoj kreću večeras letom u 22.50, a u Zagreb bi trebali stići nakon presjedanja. Točno vrijeme dolaska podložno je promjenama, ovisno o tijeku putovanja i mogućim kašnjenjima letova.
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