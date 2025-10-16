Englezi rangirali favorite za osvajanje SP-a, evo gdje stavljaju ‘ostarjelu Hrvatsku’

Podijeli :

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

FIFA je odlučila proširiti format te će Svjetsko prvenstvo 2026. godine biti prvo u povijesti s 48 momčadi.

Kvalifikacije za SP koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku su u punom jeku, a engleski portal GiveMeSport je rangirao reprezentacije po jačini.

Englezi objašnjavaju da je prilikom sastavljanja poretka u obzir je uzeta povijest reprezentacija na svjetskim prvenstvima, njihova nedavna forma uoči turnira te ukupna kvaliteta momčadi i izbornika, uključujući dokazane pobjednike poput novog brazilskog stratega Carla Ancelottija i elitne igrače kao što je španjolski dragulj Lamine Yamal.

Poredak najjačih reprezentacija prema GiveMeSportu od 11. do 20. mjesta:

20. Ekvador

19. Egipat

18. Senegal

17. Švicarska

16. Maroko

15. Danska

14. Hrvatska

13. Norveška

12. Belgija

11. Kolumbija

Poredak favorita po kladionicama i šanse za osvajanje:

1. Španjolska 15 posto

2. Engleska/Francuska 12 posto

4. Brazil 11 posto

5. Argentina 10.5 posto

6. Portugal/Njemačka 7 posto

8. Nizozemska 4 posto

9. Italija 3.5 posto

10. Urugvaj 3 posto

11. Kolumbija/Belgija/Norveška/SAD 2.5 posto

15. Meksiko 2 posto

16. Hrvatska 1.5 posto

Englezi dodaju da “Hrvatska, sa svojim ostarjelim sastavom, ulazi na turnir s manje pritiska, no bit će to vjerojatno posljednji ples 40-godišnjeg Luke Modrića, koji će zasigurno htjeti odvesti svoju zemlju do kraja nakon srebra 2018. godine.”.