Emotivan oproštaj Olića od Dalića: ‘Ostavit ćeš isti trag gdje god radio’

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Dan nakon što je Zlatko Dalić i službeno zatvorio jedno od najuspješnijih poglavlja u povijesti hrvatskog nogometa i napustio izborničku klupu, od njega se biranim riječima oprostio Ivica Olić.

Nekadašnji legendarni napadač i Dalićev dugogodišnji vjerni asistent u stožeru Vatrenih oglasio se preko društvenih mreža, posvetivši bivšem šefu duboku i iznimno emotivnu poruku.

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Olić, koji je s Dalićem dijelio svakodnevicu u reprezentaciji punih devet godina – zaključno s aktualnim Svjetskim prvenstvom – zahvalio mu je na prilici i privilegiji što je bio dio stožera koji je ostvario povijesne rezultate.

U svojoj je objavi posebno istaknuo lekcije koje nosi iz ove dugogodišnje suradnje, uz zahvalu na ukazanom povjerenju.

“Hvala ti, Šefe, na ukazanom povjerenju, prilici koju si mi pružio i na svim zajedničkim trenucima koje ćemo zauvijek pamtiti. Bila je privilegija biti dio stožera koji je ostvario povijesne rezultate i predstavljati Hrvatsku na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima”, napisao je Olić i dodao:

“Od tebe sam, kao trener i kao čovjek, naučio mnogo. Naučio sam da se najveći autoritet ne gradi glasom, nego primjerom; da se uspjesi ostvaruju zajedništvom, vjerom i međusobnim poštovanjem te da se i u najtežim trenucima ostaje miran, dostojanstven i vjeran svojim načelima. Tvoja ljudskost, skromnost, iskrenost i sposobnost da u svakom čovjeku prepoznaš ono najbolje jednako su velike kao i tvoje stručno znanje, vizija i rezultati koje si ostvario”.

Emotivnu poruku zaključio je toplim željama:

“Hvala ti na prijateljstvu, podršci i svemu što smo zajedno prošli. Iskreno ti želim puno zdravlja, osobne sreće i još mnogo uspjeha u svim izazovima koji su pred tobom. Siguran sam da ćeš, gdje god radio, ostaviti isti trag kakav si ostavio u hrvatskom nogometu. Bila mi je čast i zadovoljstvo biti dio tog puta. Hvala ti na svemu, izborniče.”