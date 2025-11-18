Durdov: ‘Nema ništa ljepše nego pobijediti Srbiju na današnji dan’

Podijeli :

Hrvatska U19 reprezentacija je pobijedila Srbiju s 4:1 u posljednjem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2026. godine. Utakmica se igrala bez gledatelja prema preporuci Policijske uprave zagrebačke zbog obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Pobjedu je komentirao igrač Hajduka Bruno Durdov.

“Mislim da je bila stvarno odlična utakmica s naše strane. Dobro smo ušli u susret, nažalost smo primili gol, ali brzo smo se vratili i pokazali karakter. Odigrali smo pravu momčadsku utakmicu. Postigli smo četiri gola, a mislim da smo mogli i više”, rekao je na početku.

Imao je nekoliko prilika, ali nije uspio zabiti pogodak.

“Nažalost, danas nisam uspio realizirati te šanse, ali hvala Bogu, tu su bili drugi momci koji su zabili i to je najvažnije.”

Prvo mjesto u skupini, velika pobjeda na današnji dan, vidi se da ste dobra klapa.

“Sigurno, ovo je velika pobjeda protiv Srbije. Još na današnji dan – mislim da nema ništa ljepše. Moramo samo ostati ovako složni, a rezultat će onda doći sam.”

Vraćaš se klupskim obvezama. Čeka vas utakmica protiv Rijeke, možeš li je kratko najaviti?

“Kao i svaki trening i svaku utakmicu, dat ću sve od sebe, maksimalno se pripremiti za sve što nas čeka i, naravno, pokušati uzeti sva tri boda.”