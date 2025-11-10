Dudu o svom sinu Matheusu: ‘Dinamo se raspituje, ali već sam dao riječ jednom klubu’

Podijeli :

Guliver Images

Matheus Eduardo Alves da Silva (14), sin legendarnog Dinamovog napadača Eduarda da Silve, debitirao je za hrvatsku U-15 reprezentaciju na turniru u Ivanić Gradu.

U svom prvom nastupu protiv Luksemburga, mladi Da Silva postigao je dva gola u pobjedi Hrvatske 5:1.

Nastup svog sina komentirao je za Sportske novosti i njegov otac Eduardo, danas nogometni agent. Matheus je mogao igrati i za Brazil, no odlučio se za Hrvatsku.

“Premlad je, još ne znamo kako će se razvijati, hoće li biti za reprezentaciju. Sretan sam što ne igra zbog tate nego zato što je dobar. Rekao je da je odlučio igrati za Hrvatsku. Podržavam ga. Po meni spada među top talente u Brazilu. Sljedeće godine kreće novi ciklus U-15 reprezentacije, mogli bi pokazati interes, ali budući da znaju da igra za Hrvatsku možda ga neće zvati. Kad ne bi igrao za Hrvatsku imao bi sigurno nade da će biti pozvan u brazilsku selekciju. On svoju budućnost jednog dana vidi u Europi“, rekao je legendarni Dudu za Sportske novosti i dodao:

“Postoje klubovi u Hrvatskoj koji se raspituju, zbog mene Dinamo je u prednosti, jedino ako ga ne bi htio drugi bi došli u obzir. Naravno da su zainteresirani za njega, još od prije, kad je igrao na proljeće za ekipu dijaspore u Vukovaru, ali rekao sam da sam dao riječ Flamengu. To je jedan od najboljih klubova na svijetu za razvoj igrača.“

Eduardo je istaknuo da svoj dogovor s brazilskim klubom namjerava ispoštovati.

“Dogovorio sam se s Flamengom prije šest mjeseci da će moj sin ostati u tom klubu dok ga god Flamengo bude htio, i tako sve dok ne postane igrač prve momčadi. Ako uspije doći do toga. Matheus je za Flamengo rizičan igrač zato što ima hrvatsku putovnicu koja mu omogućava da u bilo kojem trenutku ode u Europu, bez obzira što ima stipendijski ugovor.

Međutim, lijepo smo se dogovorili i to ću poštivati. U Flamengu sada dobro kotira, a oni će odlučiti za godinu ili dvije je li igrač za taj klub. U Brazilu se sve brzo mijenja, ako im dođe bolji ti ideš u drugi plan”, zaključio je legendarni Dudu.