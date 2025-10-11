Dobre vijesti za Hrvatsku: Stadion u Varaždinu bit će krcat, ovo je odlučila FIFA nakon izrečene kazne

Kako prenose Sportske novosti, stadion će ipak biti pun, jer je HNS dogovorio s FIFA-om da na tu tribinu mogu ući djeca mlađa od 14 godina. Tako će iza gola biti smješteni školarci iz Varaždina i okolice.

Fifa kaznila HNS zbog ponašanja navijača na Maksimiru! Hrvatska zabila sedam komada Gibraltaru u prvoj utakmici, njihov branič: ‘Sutra će biti puno bolje’

Zanimanje je bilo golemo – već na otvorenom treningu dan ranije okupilo se oko dvije tisuće gledatelja, uglavnom djece. Očekuje se da će utakmicu pratiti oko deset tisuća ljudi.

Podsjetimo, kazna je izrečena zbog diskriminatornih povika tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore 8. rujna na Maksimiru.

