Dobre vijesti za Dalića, evo kada bi mogli zaigrati Kovačić i Gvardiol

Hrvatski dvojac iz redova Manchester Cityja oporavlja se od ozljeda, no s Otoka sada stižu dobre vijesti za hrvatsku reprezentaciju.

Mateo Kovačić propušta ovaj dio sezone zbog problema s petnom kosti i dviju operacija koje je imao još prošle godine, a iz Manchester Cityja javljaju da je temeljito odradio rehabilitaciju te posljednjih dana trenirao individualno s loptom.

SN doznaju da je njegov povratak pitanje dana, a ne mjeseci jer je nakon kontrole magnetskom rezonancom dobio zeleno svjetlo za povratak te će se već ovog tjedna priključiti treninzima s momčadi. Ako ne bude novih komplikacija, Kovačić bi već početkom ožujka mogao konkurirati za nastup, uključujući i dvoboj FA kupa protiv Newcastlea.

Joško Gvardiol slomio je nogu u siječnju u susretu s Chelseajem nakon čega je operiran, a iz Manchestera javljaju da bi uskoro mogao skinuti imobilizacijsku ‘čizmu’ i započeti s fazom jačanja mišića.

Za ovu ozljedu predviđeni oporavak je tri do četiri mjeseca, što znači da bi Gvardiol mogao biti spreman za povratak u momčad krajem svibnja.