Dinamov brazilski wunderkid odabrao igrati za Hrvatsku!

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Veliki talent Rafael Gomes Cirino, poznatiji kao Belinho, dugo je slovio za najtalentiranijeg igrača Dinamove škole.

Rođen je 13. siječnja 2009. godine u Rio de Janeiru, a u Dinamo je došao 2021. godine. Ima hrvatsku putovnicu, a sada je odabrao da će igrati za Hrvatsku i pomoći reprezentaciji ukoliko ga izbornici budu zvali.

Belinho će moći igrati za Hrvatsku nakon što prođe pet godina od njegova dolaska u Hrvatsku, a taj će uvjet biti ispunjen za pola godine.

Njegov agent Andy Bara je prije dvije godine za Index rekao:

“Zvali su nas iz Brazilskog nogometnog saveza, ali dječak želi igrati za Hrvatsku. Ljudi iz HNS-a jako su se zauzeli da prihvati njihov poziv i već radimo na tome da dobije putovnicu što bi trebalo biti gotovo do kraja godine. Prihvatio je poziv HNS-a. Belinhu je u Hrvatskoj jako lijepo, njegova obitelj je ovdje sretna, izvrsno govori hrvatski i smatra Zagreb svojim domom.

Mislim da bi mogao biti igrač od sto milijuna eura. On ima 14 i pol godina i mi ne znamo što će biti jer je dijete. Ali, ako nastavi ovim tempom i ako uspije održati taj nivo i razliku koju radi u ovom godištu, on će biti daleko najskuplji igrač u povijesti HNL-a. Ako dođe do seniora i održi nivo koji ima sad, koji su, recimo, pokazivali Kovačić ili Halilović, to će biti čudo. Da igra ovako u seniorskom nogometu, on iz Dinama ide za 50 milijuna eura. On je bolji igrač od Sammira”.