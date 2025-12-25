Dalić: U problemima smo, neki su pokazali da nemaju mjesta u reprezentaciji

Podijeli :

Newspix.pl via Guliver

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić otkrio je da ga prije nadolazećeg Svjetskog prvenstva zabrinjava nekoliko aspekata, dok će Vatreni u skupini igrati protiv Engleske, Gane i Paname.

“Dobili smo definitivno najtežu skupinu. Engleska – Hrvatska će biti najjača utakmica prvog kruga uopće! Dobili smo stvarno nezgodnog protivnika iz četvrtog ‘pota’, najtežeg, najgoreg i najjačeg – Ganu.

Afrička rerezentacija koja stvarno ima kvalitetu, puno dobrih igrača koji igraju u engleskoj ligi. Nepoznati su, nikad ne znaš što će biti s njima. to nam je treća utakmica i mislim da definitivno imamo najtežu grupu”, rekao je Dalić za RTL.

Dalića posebno zabrinjava situacija s napadačima:

“Nije dobra situacija, u problemima smo. Nemamo pravo rješenje. Još uvijek je tu najkvalitetniji Budimir, a on je i najstariji. Mlađi igrači se traže, nisu se nametnuli, nisu pokazali kvalitetu, nisu pokazali da imaju mjesta u reprezentaciji. Treba nam pravi, moćan, jak, brz napadač koji može i pobjeći. Nažalost, nemamo ga.”