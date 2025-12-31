Dalić: To što nema dinamovaca nije moj problem, a Majer i Baturina ne mogu imati isti status kao Livaković

Podijeli :

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić povodom zatvaranja 2025. i dočeka 2026. godine dao je intervjuu u kojem se osvrnuo na sve aktualnosti vezane za Vatrene, ali i za svoju budućnost na klupi.

U velikom novogodišnjem intervjuu za 24 sata izbornik Zlatko Dalić komentirao je najaktualniju stvar, ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026. godine. Hrvatska će u grupi igrati protiv Engleske, Paname i Gane.

“Siguran sam da je ovo najteža skupina na SP-u. I utakmica protiv Engleske bit će sjajan izazov. Panama nam je nepoznanica, a Gana je uvijek opasna. Trebat će nam kvaliteta, trebat će nam više kvalitete u napadu. Ne smijemo biti euforični, sve moramo raditi pametno”, mišljenja je Dalić.

Nadolazeći Mundijal bit će mu peto veliko natjecanje kao izborniku.

“Priznajem, lakše mi je i, iskreni sam, znam što me čeka i lakše se pripremam za veliko natjecanje. Opterećenja su uvijek ista prije takvih turnira, ali u sve to ulazim s velikim emocijama i motivom. Kad toga nestane, prestat ću se baviti ovim poslom. Ma mora u trenerskom poslu biti pozitivnog pritiska i energije. Svaka utakmica mi je i dalje važna, mislio sam kako će mi to s godinama postati lakše, ali nije. I dalje u svakoj utakmici osjećam istu želju kao prije debija u Kijevu.”

Dalić je u 2025. došao do velikog jubileja – 100. utakmice na klupi Hrvatske.

“To je nešto sjajno, nešto što se nikad nisam ni usudio sanjati. Za mene je prekrasnih 100 utakmica, osam godina predivnog rada. I kada se saberem, moram biti zadovoljan 2025. godinom. Odradili smo najbolji kvalifikacijski put do završnica u povijesti, još da nismo dobili taj ždrijeb za Svjetsko prvenstvo, sve bi bilo za plus 5. Ždrijeb je takav kakav je, tu smo, mogli i bolje proći, ali znamo što se od nas očekuje.”

Hrvatsku u ožujku očekuju ogledi s Brazilom i Kolumbijom…

“Ti će nam dvoboji puno toga reći. Nikad nisam birao suparnike kojima će se dopustiti neka “sigurna” utakmica. Ja bih ih tako postupno gradio i volio bih da s reprezentacijom igraju samo jake utakmice, da ih nešto boli, da ih nešto cijeni. Meni je važno da već u Kolumbiji i Brazilu osjetimo na čemu smo, kako ćemo izgledati na SP-u, a moguće je i da će te utakmice pokazati da moramo raditi do lipnja i početka Svjetskog prvenstva. Uvijek želim igrati s velikima, pa evo u mom mandatu igrali smo sedam puta s Francuskom, pet puta s Engleskom, sad ćemo tri puta s Brazilom. A bile su tu i Španjolska, Argentina, Portugal…”

Nekoliko je neuralgičnih točaka u reprezentaciji. Vrijedi notirati kako Lovro Majer u zadnje vrijeme igra sve više, za razliku od Martina Baturine, dok bi Dominik Livaković uskoro trebao promijeniti sredinu.

“Svi su svjesni situacije, ali ne možemo sve igrače trpati u isti koš. Livaković kod mene nema, niti može imati, isti status kao Majer ili Baturina. Majer je počeo igrati u kontinuitetu i to je jako važno. Baturina je igrač s velikim potencijalom. I svi moraju shvatiti da nema automatskog statusa i da se mora raditi.”

Problem su napadači.

“Nemamo napadače u najvećim klubovima. Problem su mladi momci, tražimo ih i dalje. Pokušali smo s Budimirom, igra dobro u Španjolskoj. Ali mi trebamo napadača još kvalitete. Žao mi je što nitko od tih mladih još nije iskočio. Mi moramo pronaći rješenje.”

Zanimljivo je da u kadru trenutno nema ni jednog igrača Dinama.

“Nije to do mene, to je problem Dinama. Volio bih da u reprezentaciji imamo po pet igrača Dinama, Hajduka, a onda i ostalih klubova. Dinamo je u fazi stvaranja nove momčadi. Dinamo je u procesu stvaranja nove momčadi, ne može netko doći u reprezentaciju nakon dvije utakmice. Žao mi je što nema sada igrača Dinama i Hajduka u reprezentaciji, oni su uvijek bili okosnica, ali to nije do mene.”

Adriano Jagušić je oduševio u 2025. godini.

“Jagušić je zaslužio pretpoziv. Gledao sam ga u HNL-u i U-21 reprezentaciji. Pokazao je mentalnu snagu i kvalitetu. Velika je razlika između Dinama i Slavena, u Slavenu se može igrati, dobiti minutažu. Ostao je tamo, želio je igrati u kontinuitetu. Pretpoziv mu je motiv da bude još bolji. Ima velik potencijal, ali daleko je od dokazane priče za reprezentaciju.”

Luki Modriću je SP 2026 posljednje veliko najtecanje, kako jednog dana bez njega? I od koga očekivati da ga naslijedi?

“Mi smo godinama gradili i čuvali taj kult reprezentacije. Moramo ga čuvati i dalje. Luka znači puno, i kad Luka ode, morat ćemo biti spremni na to. Ako gledamo mlade igrače, rekao bih da su tu možda (potencijalni nasljednici Luke Modrića, op.a.) Gvardiol i Kovačić. Ali lider se ne određuje, on se stvara. Trebat će vremena. Imamo mnogo mladih koji mogu biti lideri, ali uz sav respekt prema njima, liderstvo i snaga reprezentacije dolaze iz iskustva.”

A kakva je situacija s Dalićevim ugovorom?

“Nema potrebe sad se zamarati time, ugovor mi je najmanje važan. Važno mi je da su predsjednik Kustić i ljudi iz HNS-a pokazali želju da nastavim na novoj funkciji, i to je korektno i pošteno od njih. Nije mi bitan ugovor nego moja energija, motiv i rezultat koji to sve drži. Niti jednog izbornika na svijetu na njegovoj funkciji ne drže ugovori nego rezultati.”

Želje za 2026. godinu?

“Proći skupinu na SP-u, to je najvažnije. Vjerujem da i SAD-u možemo napraviti lijepu priču”, poručio je Dalić u razgovoru za 24 sata.