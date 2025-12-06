Dalić: Termini utakmica nam odgovaraju i zbog naših ljudi u Hrvatskoj

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dan nakon službenog ždrijeba skupina za Svjetsko nogometno prvenstvo iduće godine postao je poznat i potpuni raspored grupne faze natjecanja pa je time i Hrvatska saznala u kojim će gradovima igrati.

U skupini L hrvatski reprezentativci će na startu igrati protiv Engleske. Utakmica je na programu 17. lipnja i igrat će se u Dallasu s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu. Potom Hrvatskoj slijedi dvoboj protiv Paname 23. lipnja, a Toronto će biti grad domaćin. Ta se utakmica igra sat vremena iza ponoći po srednjeeuropskom vremenu.

Na samom kraju grupne faze izabranici Zlatka Dalića igrat će protiv Gane. Dvoboj protiv jedne od najjačih afričkih reprezentacija na rasporedu je 27. lipnja iduće godine, a grad domaćin bit će Philadelphia. Dvoboj kreće u 23 sata po hrvatskom vremenu.

“Možemo biti zadovoljni. Imamo sad ta tri grada, a ono što je jako lijepo je da će jedna utakmica biti u Torontu, gdje će biti sigurno pun stadion naših navijača i to mi je drago. Dallas je veliki stadion, protiv Engleske će sigurno biti veliki broj gledatelja i to je ta utakmica koja je jedina u prvom krugu iz društva Top 10 reprezentacija. Dakle, opet imamo nekakvu ekskluzivu, da mi igramo tu veliku utakmicu pred velikim brojem gledatelja i treća je Philadelphia”, rekao je izbornik Hrvatske Zlatko Dalić.

Osvrnuo se potom i na samu satnicu, koja je također zadovoljavajuća.

“Onoliko koliko sam uspio uhvatiti, da i ti termini nam odgovaraju zbog naših ljudi u Hrvatskoj, da mogu gledati utakmice, odnosno da to nisu ranojutarnje. Tako da, evo, nakon cijelog ovoga ždrijeba, sve u svemu možemo biti zadovoljni. Rekao sam već da možda jedino ta Gana, da smo je uspjeli preskočiti, ali ipak nismo. Idemo probati, dati sve od sebe na ovom Svjetskom prvenstvu i napraviti ono što želimo, nešto najbolje”, poručio je Dalić za HNS-ove kanale.