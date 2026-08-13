Dalić se oglasio o Biliću kao svojem nasljedniku i priznao: ‘Bilo je vrijeme za odlazak’

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xxBorisxKovacevx via Guliver Image

Zlatko Dalić novi je izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nogometni savez UAE-a službeno je objavio dolazak najuspješnijeg izbornika u povijesti hrvatske reprezentacije, koji se tako vraća u zemlju u kojoj je već uspješno radio.

Dalić će na klupi naslijediti Rumunja Cosmina Olăroiua, a nakon imenovanja u Dubaiju gostovao je u Dnevniku RTL-a te otvoreno progovorio o novome izazovu, odlasku s klupe Vatrenih i planovima za budućnost.

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“Hrvatska se ne može mjeriti ni sa čime. Bilo mi je teško nakon isteka ugovora, ali sam se odlučio na novi izazov. Ne zanima me novac, zanimao me projekt UAE-a. Cilj je SP za četiri godine. Radio sam ovdje i znam kako stvari funkcioniraju. Bilo je raznih ponuda od reprezentacija, ali sam izabrao Emirate”, započeo je Dalić.

Sjest na klupu Emirata donosi velik pritisak, no hrvatski stručnjak svjestan je očekivanja.

“Znaju što je Hrvatska napravila i zato su me doveli, bit će teško, ali je važno stvoriti konkurentnu reprezentaciju. Jedva čekam da počnemo”, rekao je Dalić, dodavši kako mu motiva ne nedostaje: “Veliki je motiv nešto napraviti ovdje, znam po što sam došao i koji je moj fokus. Želimo napraviti dobru priču, trebat će vremena, truda i rada, ali sam siguran da ćemo napraviti dobre stvari. Kad ovako moćna država da nogomet u ruke Hrvata, to je velika stvar.”

Potvrdio je i tko će uz njega činiti stručni stožer na novome poslu.

“Bit će većina onih koji su bili sa mnom u Hrvatskoj. Vedran Ćorluka, Luka Milanović… Igor Bišćan je preuzeo U-23 reprezentaciju, a tu je i Branko Ivanković”, otkrio je nekadašnji izbornik Vatrenih.

Osvrnuo se i na odluku o napuštanju klupe hrvatske reprezentacije te dao podršku svome nasljedniku Slavenu Biliću.

“Je. Bilo je teško, ali sam nakon nekog vremena shvatio da je dobra odluka. Vrijeme je da svatko krene svojim putem. Hrvatska ima sjajnu budućnost i dobru reprezentaciju, Slaven Bilić će napraviti sjajne stvari. Ne trebamo imati teret prošlosti, uvjeren sam da će Hrvatska biti velika reprezentacija”, poručio je Dalić.

Za kraj je objasnio kakve Ujedinjene Arapske Emirate navijači mogu očekivati pod njegovim vodstvom.

“Bit će kao hrvatska reprezentacija, tim, zajedništvo, borba za državu i narod. Što smo radili u Hrvatskoj, radit ću i ovdje. Ne sumnjam da ću i tu napraviti velike stvari. Spreman sam i jedva čekam krenuti. Ništa se ne može mjeriti s Hrvatskom, ali nisam rekao zbogom, samo doviđenja. Možda se nekada vratim”, zaključio je Dalić.