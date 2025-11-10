Dalić se malo iznervirao oko poteza Fife pa poručio: ‘Ma, bolje da šutim’

Podijeli :

Ni izborniku Zlatku Daliću nije najbolje sjela vijest o promjeni Fifinog pravila.

Hrvatska reprezentacija vrlo je blizu plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026. koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, no Fifinom novom odlukom mogla bi izgubiti priliku da bude među nositeljima.

Naime, Fifa planira promijeniti pravilo o određivanju jakosnih skupina uoči ždrijeba za SP. To izravno utječe na Hrvatsku. Kako se neslužbeno doznaje, uvodi se novi kriterij – u obzir će se uzimati Fifa ranking, bez obzira na način plasmana.

To znači da će, primjerice, Italija, iako potencijalni sudionik playoffa, moći biti smještena u prvu jakosnu skupinu zahvaljujući visokom rankingu. Hrvatska se nadala da bi kroz povoljan rasplet i kiks Njemačke mogla ući među osam nositelja na ždrijebu, ali prema novim pravilima – to više nije moguće.

Koliko je važno da Hrvatska bude nositelj u ždrijebu i hoćete li otkazati prijateljsku utakmicu s Brazilom ako ga izvučemo u skupini, dobio je pitanje Zlatko Dalić na konferenciji uoči početka završnog kvalifikacijskog ciklusa za SP.

“Ako izvučemo Brazil u skupini, vjerojatno nećemo igrati prijateljsku. A bolje da šutim oko novih pravila, da se 20 dana prije ždrijeba mijenja… bolje da šutim.”