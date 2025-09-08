Dalić: S pobjedom u Češkoj smo na Svjetskom prvenstvu, a Luka je sve ovo zaslužio

Podijeli :

xxVladoxKosx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je uvjerljivu pobjedu protiv Crne Gore 4:0 u četvrtom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Strijelci su bili Kristijan Jakić, Andrej Kramarić, Ivan Perišić, dok je Edvin Kuč zabio autogol. Hrvatska je tako zadržala stopostotni učinak i preuzela vrh skupine L s 12 bodova, koliko ima i Češka, ali uz utakmicu više. Crna Gora je pala na četvrto mjesto.

Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice dao je izjavu za Novu TV.

Djelovalo je sa strane kao lagana pobjeda. Crveni karton je prelomio utakmicu, Hrvatska je dominirala.

“Crveni karton nam je olakšao priču. Čestitam dečkima na pobjedi, odradili smo ciklus kako smo planirali. Primaknuli smo se cilju i onome što želimo, a sad svatko ide u svoj klub. Za 20 dana smo opet zajedno. Hvala navijačima na podršci. Idemo dalje.”

Kako ste doživjeli scene oko Modrića na kraju?

“Emotivne scene. To traje i traje, scene se ponavljaju par godina. Luka se ne da, on traje i traje, čini mi se da je sve bolji. Noćas je držao reprezentaciju na okupu. Bili smo kompaktni. Luka doživljava trenutke koje je zaslužio.”

Ako Hrvatska nastavi pobjeđivati, može ostati među reprezentacijama koje će biti u prvom potu za ždrijeb Svjetskog prvenstva.

“Naravno da je bitno biti u prvom potu. Idemo utakmicu po utakmicu. Pred nama je Češka u Pragu, velika utakmica, s pobjedom smo na Svjetskom prvenstvu. Želimo uzeti što više bodova, ostvariti što više pobjeda u kvalifikacijama. Kad se plasiramo, želimo, naravno, biti u prvom potu.”

Dobili ste neke odgovore s obzirom da je iduće okupljanje već za tri tjedna?

“To su ti igrači koji su bili tu. Nedostaju nam Gvardiol i Kovačić, tu su i Petković, Vlašić, Luka Sučić… I još par igrača. Imamo širok kadar. Nadam se da će svi biti zdravi, osobito Kovačić i Gvardiol, da nam pomognu u Pragu. Svi imaju šansu, sve je na njima. Na nama je da izaberemo najbolje.”