Dalić progovorio o Bruni Petkoviću i ima li šanse da se vrati u reprezentaciju

xxAntexCizmicx via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić progovorio je o statusu Brune Petkovića.

Hrvatskog napadača iz Vatrenih je udaljila loša forma i ozljede, a ovog ljeta otišao je iz Dinama te karijeru pokušava oživjeti u turskom Kocaelisporu.

Dalić je dobio pitanje upravo o Petkoviću, a ono je glasilo: Sigurno da još uvijek može pomoći reprezentaciji, no ima li u redovima Vatrenih i dalje mjesta za Brunu Petkovića?

“Da. Vrata nikome nisu zatvorena i sve ovisi o njima samima. Samo igrači svojom kvalitetom i igrom, svojim ponašanjem dolaze u reprezentaciju. Na njima je sve”, rekao je izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za RTL Direkt.

