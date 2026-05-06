Dalić priprema iznenađenje, vodit će hajdukovca na Svjetsko prvenstvo?

Dominik Livaković i dalje je neprikosnovena jedinica, no borba za preostala mjesta nikad nije bila neizvjesnija. Prema pisanju Germanijaka, vrlo blizu poziva su Ivor Pandur iz engleskog Hulla i Hajdukov Toni Silić, koji bi tako mogao dobiti priznanje za vrlo dobre nastupe u domaćem prvenstvu.

Loše vijesti za Hajduk pred derbi s Dinamom: Do kraja sezone ostali bez igrača s najvećom minutažom?! Hajduku odgovara da Dinamo osvoji Kup, na startu Europa lige mogući protivnik bio bi im i Partizan

Takav rasplet značio bi promjene u odnosu na ranije popise, pa bi Dominik Kotarski mogao ostati bez mjesta među putnicima, iako je ranije bio u kombinacijama, dok se pozivu nadao i Karlo Letica iz švicarske Lausanne, ali prema trenutačnim informacijama ni on nije među favoritima.

Hrvatsku početkom lipnja očekuju pripremne utakmice u Rijeci protiv Belgije te Varaždinu protiv Slovenije, koje će poslužiti kao završna provjera forme prije odlaska u SAD. Na samom prvenstvu Vatreni će igrati u skupini s Engleskom, Ganom i Panamom, gdje će pokušati izboriti prolazak u nokaut fazu i nastaviti niz dobrih rezultata na velikim natjecanjima.