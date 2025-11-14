Dalić priprema iznenađenje na Rujevici: Ovo je vjerojatni sastav za Farske otoke

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 20.45 sati na Rujevici igra pretposljednju utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Vatrenima treba jedan bod iz zadnje dvije kvalifikacijske utakmice protiv Farskih otoka (večeras) i Crne Gore (ponedjeljak).

Čak i u slučaju da oba puta upiše poraz, Hrvatska bi se vjerojatno plasirala na prvenstvo jer bi drugoplasirana Češka svakako morala nadoknaditi razliku od čak 15 golova koliko je bolja gol-razlika Vatrenih.

Naravno, izbornik Zlatko Dalić o porazu ne razmišlja, najavio je da Vatreni idu po sve bodove.

Još prije nekoliko dana najavio je i da će protiv Farskih otoka krenuti u formaciji s tri igrača u zadnjoj liniji i kako će jedan od njih biti mladi Luka Vušković.

Ovako bi trebao izgledati sastav Hrvatske protiv Farskih otoka:

Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, P. Sučić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić – Kramarić, Matanović

