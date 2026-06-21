Dalić prelomio: Evo koji stoperski par šalje na Panamu

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Hrvatsku u noći s utorka na srijedu očekuje vrlo važan dvoboj protiv Paname u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 na otvaranju turnira, Vatreni više nemaju puno prostora za pogrešku.

Izbornik Zlatko Dalić trebao bi odustati od sustava s trojicom stopera i vratiti se formaciji s četvoricom u zadnjoj liniji. To znači da bi iz početne postave mogao ispasti Luka Vušković, koji se bolje snalazi u obrani s tri stopera.

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Plan hrvatskog stožera je agresivniji pristup i visoki pritisak na Panamu, zbog čega se očekuje obrana postavljena znatno više nego protiv Engleske.

Prema informacijama Germanijaka, Josipu Šutalu u središtu obrane trebao bi se pridružiti Duje Ćaleta-Car, koji je navodno dobio prednost ispred Marina Pongračića. Joško Gvardiol trebao bi zadržati mjesto na lijevom boku, gdje je najčešće igrao i u dosadašnjim nastupima za reprezentaciju, kao i Josip Stanišić na desnom.