Dalić pozvao golmana koji nikad dosad nije branio za Hrvatsku

Daniel Hambury FIL-22426-0117 via Guliver Images

Ispred hrvatske nogometne reprezentacije posljednje su dvije utakmice u skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će iduće godine organizirati SAD, Kanada i Meksiko.

Vatreni su praktički već osigurali plasman na svoje sedmo svjetsko prvenstvo, a za matematičku potvrdu treba im minimalno bod iz posljednje dvije utakmice. Prvu priliku imat će u petak, 14. studenog na Rujevici protiv Farskih otoka, a drugu tri dana kasnije u Podgorici protiv Crne Gore.

Hrvatska nakon šest odigranih kola ima 16 bodova uz sjajnu gol-razliku +19. Češka ima tri boda manje, ali i utakmicu više, na trećem mjestu su Farski Otoci sa 12 bodova iz sedam susreta, a zatim slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.

“Ostale su još dvije važne utakmice, imamo cilj, prvo da potvrdimo SP, drugo da odigramo dobro i ostvarimo dvije pobjede. Želimo napraviti dobar kraj kvalifikacija, pružit ćemo priliku igračima koji su manje igrali,” kazao je izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za novinare, otkrivši kakva je zdravstvena situacija u svlačionici.

“Zbog ozljeda za ove utakmice neće konkurirati Mateo Kovačić, Ante Budimir, ozlijedio se i Dominik Kotarski, a upitan je i nastup Martina Erlića. Ranije smo aktivirali pretpozive Oršiću i Musi, pozvali smo i Pandura. Vidjet ćemo situaciju s Erlićem. Na pretpozivu imamo 12 igrača, razmišljamo o tome koga ćemo pozvati,” kazao je Dalić.

Ivor Pandur je 25-godišnji Riječanin koji pod vodstvom trenera Sergeja Jakirovića brani za Hull City. Riječ je o petoplasiranom engleskom drugoligašu u kojem je Pandur prvotimac s 15 nastupa, 24 primljena gola i tri puta je sačuvao praznu mrežu.

Ranije u karijeri branio je za Rijeku, Veronu i Fortunu Sittard, a u Hullu je od siječnja prošle godine kada je došao za dva milijuna eura. Ima šest nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju i nikad nije branio za A reprezentaciju.