Dalić: Ovo je jako nezgodan termin, u prošlosti smo se znali okliznuti

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u lipnju će odigrati prve dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.

U petak 6. lipnja gostovat će kod Gibraltara, dok će 9. lipnja u Osijeku dočekati Češku. Reprezentativci su se danas okupili u Rijeci, gdje će se pripremati za Gibraltar.

Tim povodom izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije.

“Čestitam NK Rijeka na osvajanju dvostruke krune. Danas započinjemo jako važnu stvar, kvalifikacije za SP. To nam je najvažniji cilj. Od prvog popisa je otpao Mateo Kovačić, mora rješavati ozljedu, slijedi mu pauza. Ostali dečki su to, osim Livakovića, koji ima sutra utakmicu, Budimira, koji dolazi u nedjelju, kao i Marca Pašalića, koji ima utakmicu. Svi su zdravi i spremni.

Termin nije lagan, prvenstva su gotova, ova je nekakva najgora situacija, ali po reakciji ekipe, nitko ne traži nikakvu ispriku. Nadam se da ćemo se dobro spremiti za ono što nas čeka. Moramo biti ozbiljni. Kvalifikacije su kratke, samo prvi ide dalje, nema puno vremena za popravke”, rekao je Dalić u uvodu.

Kakvo je situacija s Kovačićem?

“Vukao je ozljedu i preskočio finale Kupa. Mislio je da će mirovanjem nešto popraviti, ali nije. Pojavila se bol i oteklina, pitanje je pete, tetive. Odluka kluba je da mora ići na operaciju. Prognoza je da će taj oporavak trajati oko tri mjeseca.”

Crna Gora i Češka imaju po šest bodova, igrali su u špici sezone, a ovaj prozor je na kraju. Koliko je to izazovno?

“Jako nezgodan termin. To iskustvo imamo i iz prošlosti i Hrvatska se u tom terminu znala okliznuti. Moramo biti jako ozbiljni od prvog dana i dečkima ukazati na to, ali i oni su svjesni. Svjesni su da je ovo jako važno i za generaciju koja dolazi i za generaciju koja je već dugo tu. Kvalifikacije su specifične i jako kratke.

Zbog Lige nacija nismo imali dvije utakmice. Ne smijemo dopustiti bilo kakvo iznenađenje. Psihološki malo djeluje izazovno jer oni imaju po šest bodova, a mi nula, ali to je samo prividno. Nema isprika, naš cilj se zna, Svjetsko prvenstvo u Americi.”

Kakav je bio zadnji razgovor s Modrićem?

“Već sam rekao da mi je bila privilegija biti tamo. Luka je doživio veliko priznanje od kluba i navijača, da se na takav način oprosti. Fascinantno mi je bilo kad se slikao sa svim trofejima, tek onda vidiš što je sve čovjek napravio u karijeri.

Još fascinantnija je njegova želja za dalje. Mislim da mu je najvažnije da nađe dobar klub i da odigra Svjetsko prvenstvo u Americi, to mu je najveći cilj. On će dati svoj maksimum u odabiru kluba. Moramo biti podrška, razgovarati s njim i dogovarati se, ali siguran sam da on zna svoj put. Ne traži nikakve privilegije, mogao je danas preskočiti, pojaviti se nakon pet dana, ali on je danas tu na treningu. To je dovoljan pokazatelj kako razmišlja o hrvatskoj reprezentaciji.”