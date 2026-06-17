Dalić otkrio zašto Mario Pašalić igra ispred Kovačića protiv Engleske

Dalić je za HRT pojasnio razloge takve odluke: “Mario Pašalić? Nama on treba zbog defenzivnog i ofenzivnog skoka, da čuva njihova šesticu, da preuzima Kanea kad se spusti.”

Komentirao je i ulogu Petra Muse u vrhu napada: “Ima pokretljivost, tu je da bude agresivan na njihove stopere i da bude u završnici što češće.”

Hrvatska je susret započela u sastavu: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, P. Sučić, Perišić – Mario Pašalić, Baturina – Musa.