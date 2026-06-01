Dalić otkrio plan kako Hrvatska mora igrati protiv Engleza

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Ostalo je još samo 16 dana do prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Vatreni će otvoriti turnir susretom protiv Engleske 17. lipnja, a prije toga pred Hrvatskom su i dva pripremna dvoboja protiv Belgije i Slovenije

Nadolazeće utakmice hrvatske reprezentacije te odlazak na Svjetsko prvenstvo komentirao je i izbornik Zlatko Dalić, koji je gostovao u podcastu Prvak, čiji je autor bivši napadač Vatrenih Boško Balaban.

Izbornik je još ranije govorio o tome da protiv jačih suparnika, uključujući i Englesku, on i njegov stožer već znaju kako će Hrvatska zaigrati – s trojkom u obrani. Osim taktičkih zamisli, već su razrađene i brojne pojedinosti u pripremi dvoboja protiv Engleza.

“Imamo, naravno, viziju u glavi, znamo što i kako ćemo. Posebno za tu prvu utakmicu koja je najvažnija, protiv Engleske. Tu moramo biti zaista kompaktni i dobri te dati sve od sebe u fazi obrane. To nam je najvažnije jer smo po rosteru najjači u obrani, a naprijed ćemo uvijek dati gol”, rekao je Dalić pa istaknuo ono što možda neće biti toliko po volji hrvatskim navijačima, koji uvijek traže ljepotu u igri i zabijanje gola više:

“Ovo je turnir, ovo nije umiranje u ljepoti, to je turnirsko natjecanje. Tu treba biti zaista oprezan. Imali smo Rusiju i Katar gdje nismo primali puno golova i to je važno.”

Hrvatska u utorak 2.6. u 18 sati na Rujevici dočekuje Belgiju, a potom u nedjelju 7. lipnja na Gradskom stadionu u Varaždinu igra protiv Slovenije u 20:45 sati.