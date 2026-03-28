Dalić otkrio napadača za Brazil pa poručio: ‘Mora se dogoditi čudo da promijenim popis igrača za SP’

Podijeli :

Photo/Michal Kamaryt (CTK via AP Images via Guliver Images

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić rekao je u subotu da je pobjeda nad Kolumbijom dodatno učvrstila samopouzdanje Hrvatskoj pa će protiv Brazila igrati napadački i pokušati pobijediti.

“Dečki su dobili potvrdu svoje kvalitete. Kada dobiješ Kolumbiju praktički na njihovom terenu, pred 50.000 gledatelja, dobivaš sigurnost, znaš da vrijediš“, rekao je Dalić hrvatskim novinarima u hotelu u Orlandu gdje boravi hrvatska reprezentacija.

Hrvatska je pobijedila s 2-1 Kolumbiju, što je bio njen prvi poraz od neke europske reprezentacije u posljednjih 15 godina.

“Zadnjih godinu dana nisu bili izgubili. Vrhunski su, ali li ni Hrvatska nije izgubila godinu dana“, rekao je Dalić. “Stoga s punim pravom možemo biti optimisti i ponoviti ovo“, dodao je.

Napomenuo je da će neke stvari morati iskorigirati, ali da je zadovoljan, napose jer je njegova momčad gubila nakon samo dvije minute s 0-1.

Hrvatska reprezentacija sada razmišlja o Brazilu, peterostrukom svjetskom prvaku, s kojim će se sučeliti na istom stadionu u Orlandu. Susret se igra u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po srednjoeuropskom vremenu.

Hrvatska je prije četiri godine izbacila Brazil u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva boljim izvođenjem jedanaesteraca.

“Moramo pokušati biti drugačiji nego u Kataru, gdje smo bili malo u podređenom položaju, s postavljenim obrambenim blokom. Ovdje moramo više pokušati jer nije tako veliki ulog, niti očekivanje. Morat ćemo igrati više i suprotstaviti se. Nastojat ćemo igrati ravnopravno i pokazati što možemo. U smislu napada ćemo pokušati napraviti nešto više nego u Kataru”, objasnio je Dalić.

U napadu će početi Ante Budimir, najbolji strijelac španjolske Osasune, jer su protiv Kolumbije u vrhu igrali Igor Matanović i Petar Musa. Na vratima će ostati Dominik Livaković jer izbornik želi da odigra što više snažnih utakmica, nakon što nije branio u Gironi i poslije dolaska u Dinamo, kako bi se što bolje pripremio za Svjetsko prvenstvo.

Dalić je zadovoljan igrom s tri braniča u zadnjoj liniji protiv Kolumbije, pa bi istu formaciju mogao ponoviti s Brazilom.

“To je bilo dobro. S obzirom na jedan odrađeni trening i jedan sastanak prije. Ali oni igraju igrači igraju tako u klubovima”, rekao je Dalić.

“Zadnjih 15 minuta smo igrali s 4 otraga protiv Kolumbije i to je bilo dobro. Imamo više solucija i to mi je drago”, dodao je.

Naglasio je da svi hrvatski reprezentativci igraju u svojim klubovima, i to dobro, pa su trkački moćni zbog čega svaki od njih može ispuniti zahtjeve.

“To mi daje vjeru”, istaknuo je Dalić. Dodao je da je situacija puno bolje nego prije 4 mjeseca.

Rekao je da nema “dilema oko pozvanih igrača”.

“Tu su još (Joško) Gvardiol i (Mateo) Kovačić, plus oni s pretpoziva. Mora se dogoditi čudo da promijenim popis igrača jer su na vrhunskom nivou. Ne mogu ništa negativno reći ni o kome. Nadam se da nitko neće napraviti nikakav gaf da sam sebe izbaci”, rekao je.

Hrvatski igrači će danas trenirati predvečer po lokalnom vremenu te analizirati Brazil.

“Ovdje smo u ozbiljnom poslu, došli smo se pripremiti što bolje”, poručio je. “Igrači se ponašaju vrlo profesionalno i odgovorno.”