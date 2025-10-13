Dalić otkrio da su dogovorene prijateljske utakmice pa poručio: ‘Nitko neće ponoviti ovo što smo napravili’

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Hrvatska je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. pobijedila Gibraltar 3:0 pogocima Fruka, Sučića i Erlića, koji su postigli svoje prve reprezentativne golove.

Dan poslije, izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za Novu TV naglasio je da je Hrvatska već osigurala plasman i da bez stresa čeka nastavak kvalifikacija. Također je otkrio i da su dogovorene dvije prijateljske utakmice u SAD-u koje će se odigrati u ožujku.

“Riješili smo pitanje Svjetskog prvenstva, nismo u stresu, odradili smo što treba. Jučer je to bilo jako lijepo, pogotovo kad smo čuli što se dogodilo na Farskim Otocima. Pričali su da je ovo najlošija grupa, ali to nije točno jer je Hrvatska tu grupu zaslužila svojim igrama u prošlosti”, rekao je izbornik Dalić pa se osvrnuo na 100. utakmica koje je vodio na klupi Hrvatske:

“Svima čestitam, a ja sam ponosan i sretan na svojih 100 utakmica na klupi reprezentacije.”

Dotaknuo se i nadolazećih utakmica u okviru kvalifikacija:

“Bit će šanse da probamo neke igrače. Nedostaje nam brzih igrača i tranzicije prema naprijed. Obranu smo riješili i u vezi smo kvalitetni, ali se u okomitosti i završnici moramo pojačati.”

Posebna tema bio je i Marco Pašalić…

“Znamo koliko je kvalitetan. Dobio je šansu i iskoristio je. Vidi se kada je igrač brz, eksplozivan i da čini razliku.”

O igračima iz HNL-a i Mateu Lisici:

”Mi ga pratimo kao sve druge igrače, a reprezentacije nikome neće pobjeći, na njemu je da ponavlja iz kola u kolo svoju kvalitetu i da mi to registriramo. Nadam se da će netko iz hrvatske lige dobiti priliku.”

Traže se nove opcije u napadu…

“SP je blizu i moramo biti pametni i studiozni. Dobro je vidjeti što mogu igrači koji dođu u reprezentaciju.”

O pripremama za Svjetsko prvenstvo:

“Prije Rusije smo imali složenu reprezentaciju, a onda 18 novih igrača u Kataru, sada je isto dosta novih. Dvije medalje, ljestvica je jako visoko. Nitko neće ponoviti ovo što smo mi napravili u dva Svjetska prvenstva. Moramo biti mirni i pametni. Sve će biti spremno kad prođe ždrijeb.”