Dalić odlazi, a nasljednik se već zna?

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Nakon što se Hrvatska oprostila od nastupa na Svjetskom prvenstvu, u fokusu je budućnost Zlatka Dalića.

Šokantan i bolan poraz od Portugala označio je kraj puta za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, a kako ekskluzivno doznaju 24sata iz Toronta, u taboru Vatrenih spremaju se tektonske promjene.

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Prema neslužbenim informacijama, izbornik Zlatko Dalić povlači se s funkcije, što je uostalom i sam zagonetno najavio na press konferenciji nakon utakmice poručivši kako je “došao kraj jedne velike ere”. Dok se u domaćim medijima danima spekuliralo kako bi užarenu klupu mogao preuzeti aktualni izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić, kojeg je Dalić uostalom i pozvao u svoj stožer za ovaj Mundijal, iz kuloara samog Saveza navodno stižu drukčije vijesti.

Olić, prema neslužbenim informacijama iz HNS-a, u ovom trenutku ipak nije opcija jer među vodećim ljudima Saveza vlada mišljenje da je za njega još uvijek prerano. Umjesto njega, u prvi plan je izbio iskusni i provjereni strateg – Slaven Bilić.

Cijela operacija i smjena generacija na klupi trebala bi se odviti ekspresno, već do kraja sljedećeg tjedna. Prvo bi trebala stići službena objava o odlasku Zlatko Dalića, najuspješnijeg izbornika u povijesti nacionalne vrste, a vrlo brzo nakon toga i predstavljanje novog šefa. Bilić bi, prema tom planu, trebao pokrenuti potpuno novi ciklus u kojem će mlade snage preuzeti glavne uloge.