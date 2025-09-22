Dalić objavljuje popis, hoće li vratiti Sučića i trenutno najboljeg hrvatskog strijelca?

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, danas će objaviti popis za listopadsku akciju reprezentacije.

Dalić će objaviti popis igrača za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Češke u Pragu 9. listopada i Gibraltara 12. listopada u Varaždinu. Ako Vatreni pobijede Češku, praktički će osigurati prvo mjesto u skupini i plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Ono što javnost najviše zanima jest hoće li na tom popisu biti Luka Sučić koji s Vatrenima nije bio u proteklom ciklusu.

Također, Dominik Livaković, prvi golman reprezentacije, nedavno je otišao iz Fenerbahčea na posudbu u Gironu jer su mu Španjolci garantirali nastupe, no prve dvije utakmice gledao je s klupe, a prednost trenutno ima Argentinac Paulo Gazzaniga.

Posebnu pozornost izaziva i pitanje napadača. Petar Musa, koji je trenutačno najbolji hrvatski strijelac ove sezone, ozbiljno konkurira za povratak među reprezentativce. U reprezentaciji nije bio od 2023.

Osim toga, očekuje se i povratak stopera Joška Gvardiola koji bi u reprezentaciji trebao zaigrati na lijevom beku.