Dalić objasnio zašto je odustao od bojkota: Nisam htio tenzije, želio sam zaštititi Hrvatsku

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić u četvrtak je gostovao u intervjuu za Novu TV, u kojem se osvrnuo na niz aktualnih tema vezanih uz reprezentaciju.

Na samom početku razgovora komentirao je ždrijeb za Svjetsko prvenstvo, na kojem će Vatreni u skupini igrati protiv Engleske, Paname i Gane.

“Malo sam komentirao s Thomasom Tuchelom poslije ždrijeba i rekao je da smo mi suparnik za kasniju fazu natjecanja. Igrat ćemo protiv reprezentacije koja je jako dobra, najskuplja na svijetu, najskuplja liga na svijetu… Nezgodno je što igramo već prvu utakmicu, a ta je najvažnija. Trebat ćemo puno koncentracije i snage da odigramo to kao treba”, rekao je Dalić pa nastavio.