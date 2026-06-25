Dalić: Nekima je ovo posljednje Svjetsko prvenstvo

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Hrvatska reprezentacija nakon dva kola u skupini L Svjetskog prvenstva ima tri boda.

Izabranici Zlatka Dalića poraženi su od Engleske 4:2, a zatim su svladali Panamu 1:0. U posljednjem kolu, koje se igra u subotu u 23 sata po hrvatskom vremenu, očekuje ih ogled s Ganom.

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Dalić je dan nakon pobjede nad Panamom održao konferenciju za medije, na kojoj je među ostalim iznio i jednu vrlo zanimljivu poruku.

“Napravili smo što jesmo i to je povijest. Nitko to ne može zaboraviti. Ali ovo je novo natjecanje i želimo biti kompetitivni. Bili smo pod pritiskom i tada nije lako, to se osjeti na dečkima. Nema veze što smo napravili, ovo je novo natjecanje.

Želimo dati najbolje od sebe, nekima je to i posljednje SP. Sretni smo što je Modrić upisao svoj 200. nastup. Pokušat ćemo proći grupu pa korak po korak. Svjesni smo pritiska i očekivanja, idemo se s tim boriti”, rekao je Dalić.