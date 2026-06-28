Dalić: Ne razumijem te glave koje jedva čekaju da nas pljuju i blate

Izbornik reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić bio je emotivan nakon pobjede protiv Gane i plasmana u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.
Dalić je iskoristio trenutak kako bi poslao snažnu poruku javnosti, ističući da njegova momčad zaslužuje mnogo više poštovanja.
“Ne razumijem te naše glave koje toliko sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana i cijenjena, čak i da izgubi sve. A ne da se utrkujemo tko će više blatiti, pljuvati i pisati komentare. To je uistinu žalosno. Ova reprezentacija to nije zaslužila”, rekao je Dalić i nastavio:
“Danas dođe 40.000 Hrvata da nas podrži. I kada se gubi i kada se pobjeđuje, voli se ono što je ova reprezentacija napravila za ovu državu i narod. To se mora poštovati i cijeniti. A ne da jedva čekamo da izgubi jednu utakmicu pa da svi navale. Ne razumijem te glave, ne razumijem te ljude. Mi smo se iz svega toga izdigli i napravili pravu stvar.”
Hrvatsku u nokaut fazi čeka dvoboj s Portugalom.
“Rekao sam dečkima da vjerujem u njih. Vjerujem u ono što radimo, a oni su mi to vratili. Sve je bilo dobro. Normalno je da suparnik stvori poneku priliku, da padneš u određenom trenutku. Moramo ostati čvrsto na nogama. Moramo zaboraviti ovu pobjedu i okrenuti se sljedećoj utakmici. Nema mjesta euforiji. Moramo mirno stati na loptu i ići dalje”, poručio je Dalić.
Hrvatska i Portugal sastat će se 3. srpnja u 1 sat ujutro u Torontu, a cijene ulaznica su astronomske.
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