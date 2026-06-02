Dalić nakon poraza od Belgije: ‘Prije dvije godine pobijedili smo Portugal pa je bila euforija i kasnije nismo ništa napravili’

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Bosnjakovicx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je 2:0 od Belgije u pripremnoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Belgijci su do pobjede na Rujevici stigli golovima Yourija Tielemansa u 38. minuti i Romelua Lukakua u 96. minuti susreta.

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Nakon utakmice, izjavu je za Novu TV dao izbornik Zlatko Dalić:

“Prvo čestitam protivniku. Bio je bolji danas od nas u svim segmentima igre. Nismo izgledali dobro, bilo je puno bolje na treningu. Ovo je utakmica iz koje moramo izvući pouke. Moramo ju analizirati i shvatiti gdje je bio problem. Nećemo ju shvatiti tragično i praviti dramu, ali nezgodan poraz. Nismo stajali dobro, nije bilo trke, svaka druga ili odbijena lopta bila je njihova. Tu smo bili inferiorni.

Ono što smo naglašavali je to da moramo duplirati Dokua. To nismo napravili kod gola. To je ono gdje smo griješili. Rekao sam da moramo puno više raditi u fazi obrane i na tome će bit naglasak”, rekao je pa dodao:

“Napravili smo prekršaj na 30 metara i mi se raspravljamo sa sucem. Oni ga izvedu, a mi ne stignemo napraviti blok. To su detalji o kojima govorimo. Šutalo mora bolje reagirati. To su detalji, to je koncentracija i to nas je koštalo. Primili smo gol i teško se bilo vratiti u igru. Teško je, poraz je, ali nije tragično. Prije dvije godine pobijedili smo Portugal pa je bila euforija i kasnije nismo ništa napravili. Idemo sve proanalizirati. Imamo za par dana novu utakmicu. Nadam se da će biti bolje.”

O pozitivnim stvarima kaže: “Neću puno govoriti o pojedincima, rekli smo da ćemo svima dati šansu u ove dvije utakmice. Nama je glavno da kroz ove utakmice vratimo minute Modriću, Kovačiću i Gvardiolu. Imamo tri napadača, moramo iskoristiti njihove najbolje snage”, rekao je pa izdvojio Baturinu:

“Bio je dobar, angažiran. U dobroj je formi. Danas je bio zaista jako dobar. Bio je naš najkonkretniji igrač u fazi napada”.