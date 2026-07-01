Dalić najavio sraz s Portugalom: ‘U ovome će biti ključ’

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xBahhoxKarax via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak od 1 sat igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Dvoboj se igra u Torontu, na stadionu gdje su Vatreni u grupnoj fazi već srušili Panamu.

Na službenoj konferenciji za medije, izbornik Zlatko Dalić ponudio je taktičku analizu i najavio veliku bitku protiv jednog od glavnih pretendenata na svjetski tron.

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Hrvatska je prolaskom skupine ostvarila primarni cilj, no ždrijeb joj je odmah na prvoj prepreci nokaut-faze donio najteži mogući izazov.

“Mi smo ostvarli svoj prvi cilj, plasman u nokaut fazu, a odmah na početku smo dobili, po meni, jednog od favorita Svjetskog prvenstva. Nema puno iznenađenja. Zadnji put smo ih pobijedili u prijateljskoj, a u važnim utakmicama ih još nismo dobili. Nema tu puno tajni, kvaliteta je obostrana. Kod nas je bitno da greške svedemo na minimum. Vjerujem u nas i mislim da možemo ostvariti dobar rezultat.”

Dalić je uvjeren da će se pobjednik odlučivati na sredini terena, gdje su Portugalci tehnički besprijekorni.

“I ja mislim da će ključ biti u veznom redu. Portugal je sjajan sa svojim organizatorima igre. Tu će biti velika borba i tu će se utakmica lomiti. Tu ćemo morati biti jako pažljivi. Bitno je da ne griješimo u fazi obrane jer će svaka greška biti kažnjena.”

“Oni pletu mrežu u vezi i čekaju grešku i pas u dubinu, a tu je Vitinha najjači, uz Fernandesa. Nećemo previše mijenjati naš stil, moramo im odgovoriti agresivnošću, disciplinom i blokom. Siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.”

Kada govori o kvaliteti suparnika, hrvatski izbornik naglašava da Portugal praktički nema slabu točku.

“Portugal ima sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji u svakom trenutku može zabiti gol, a njihova najveća snaga je ta tehnička kvaliteta. Dosta te umore dodavanjima i čuvanjem lopte. Ta reprezentacija nema slabog igrača u svojem sastavu, skoro svi igraju u najjačim klubovima svijeta. Čeka nas najteži mogući posao.”

Portugal je za ovaj turnir angažirao vrhunskog stručnjaka za prekide, element igre s kojim je Hrvatska imala velikih problema u skupini. Izbornik naglašava da nikakva taktička priprema ne može nadomjestiti fokus na samom travnjaku.

“Znamo da su angažirali trenera za prekide, jednog od najboljih u svijetu. Proučavali smo golove koje smo primali protiv Engleske i Gane. Prekidi su stvar igrača i koncentracije. Bitno je da ne padamo na te finte i prekide i da smo koncentrirani. Koliko god mi to pripremali, ako nemaš koncentraciju, onda je sve gotovo. To je na igračima.”

Na pitanje o eventualnom rješavanju utakmice s bijele točke, Dalić je podsjetio na nevjerojatnu tradiciju koju Hrvatska ima na svjetskim smotrama.

“Mi imamo četiri od četiri u izvođenjima penala na svjetskim prvenstvima, imamo stopostotni učinak. Smatram da to nije sreća, nego koncentracija igrača i pogotovo vratara, koji obranama dovode momčad u priliku za pobjedu.”

Za sam kraj, poslao je jasnu poruku da dosadašnji rezultati Portugala – koji je u skupini kiksao protiv Konga i Kolumbije – u eliminacijskoj fazi ne znače apsolutno ništa.

“Počinje novi turnir, imao je Portugal kikseve s Kongom i Kolumbijom, ali nas to ne treba zavarati. Ono što je bilo prije ne treba gledati. To je nešto sasvim novo i sasvim drugo. Očekujem moćnoga protivnika, ali i moćnu našu izvedbu.”